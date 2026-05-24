Οι Νικς... τρελαίνουν κόσμο με την απόδοση τους τον τελευταίο μήνα και είναι μια ανάσα από τους τελικούς του ΝΒΑ.

Ασταμάτητοι είναι οι Νικς στους τελικούς Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε με 121-108 των Καβς μέσα στο Κλίβελαντ και έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά. Μια νίκη μακριά από το... σκούπισμα και τους τελικούς του ΝΒΑ.

Πάντως η Νέα Υόρκη γενικότερα τα πάει περίφημα για ένα μήνα στην postseason και έχει ξεχάσει πως είναι να χάνεις. Η παρέα του Μπράνσον και του Τάουνς δεν έχει χάσει ματς από το Game 3 του πρώτου γύρου κόντρα στους Χοκς.

Τότε το ημερολόγιο έδειχνε 24 Απρίλη και από τότε δεν έχει καταφέρει να τους κερδίζει κανείς. Σκούπισαν με 4-0 τους Σίξερς, ενώ ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο και κόντρα στους Καβς , με τη σειρά να είναι στο 3-0.

Οι Νικς ονειρεύονται ξανά την κορυφή μετά από πολλά χρόνια και είναι μια νίκη μακριά από τους πρώτους τελικούς ΝΒΑ μετά το 1999. Τελευταίο πρωτάθλημα των Νικς το 1973. Μια λαμπερή πόλη όπως η Νέα Υόρκη που έχει ανάγκη να ξαναζήσει μεγαλεία στο μπάσκετ.