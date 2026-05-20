Οι Σπερς έγραψαν ιστορία κόντρα στους Θάντερ στο Game 1 και δείχνουν πως μπορούν να είναι πρωταγωνιστές στη λίγκα για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος στο Game 1 των τελικών Δύσης και οδήγησε τους Σπερς σε μεγάλο break στην Οκλαχόμα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 41 πόντους , 24 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο με14/25 σουτ σε σχεδόν 51 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα μπήκε σε μια λίστα που υπάρχει μόνο ο Σακίλ Ο'Νίλ.

Οι Σπερς έχουν φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα για το παρόν και το μέλλον, δίνοντας τόπο στα νιάτα. Αν μείνουν όλα τα κομμάτια ενωμένα φαίνεται πως θα κυριαρχούν για αρκετά χρόνια στη λίγκα.

Κόντρα στην Οκλαχόμα στο Game 1 παρέταξαν την νεότερη βασική πεντάα στην ιστορία των τελικών και έφτασαν στη νίκη στην παράταση. Μέσος όρος τα 22 έτη και οι 246 μέρες.

Ο Ντίλαν Χάρπερ είναι 20 ετών, ο Στεφόν Καστλ έχει φτάσει στα 21 έτη, ενώ ο σταρ Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι 22 ετών. Η ηλικία του Σαμπέιν είναι τα 24 έτη, ενώ πιο μεγάλος από όλους είναι ο κύριος Ντέβιν Βασέλ. Μόλις 25 ετών.