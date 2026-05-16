Οι Καβς θα ήταν κοντά στην πρόκριση από το Game 6 αν οι δύο ηγέτες τους είχαν σταθεί στο ύψος της περίστασης.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Πίστονς έπρεπε να πάνε στο Κλίβελαντ και να μείνουν ζωντανοί στη σειρά, στέλνοντας τη σε Game 7. Έδειξαν χαρακτήρα και έφυγαν με ένα τεράστιο διπλό για να επιστρέψει η σειρά στο Ντιτρόιτ για το καθοριστικό παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Οι Καβς είχαν μεγάλη ευκαιρία να τελειώσουν την υπόθεση στην έδρα τους, αλλά δεν είχαν σε καλή μέρα τους ηγέτες τους. Μίτσελ και Χάρντεν τα... έσπασαν ενώ υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, κάτι που στοίχισε.

Μαζί είχαν 11 λάθη, ενώ σούταραν με το κάκιστο 11/33. Ο Μίτσελ είχε 6/20 σουτ και Μούσιας τελείωσε την αναμέτρηση με 6/13. Μάλιστα ο Χάρντεν έκανε 8 λάθη. Πολλά για ένα τόσο σημαντικό ματς.

Οι Πίστονς δείχνουν μέταλλο εκεί που βρίσκονται στα... σχοινιά. Το έκαναν από το 3-1 πίσω κόντρα στους Μάτζικ, θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά και με τους Καβς.