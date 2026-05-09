Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είχε μία καινοτόμα πρόταση αναφορικά με το μπάσκετ συνδυάζοντας τους κανόνες του ποδοσφαίρου για να αποφευχθούν τα φλόπινγκ των αθλητών για να εκμαιεύσουν φάουλ.

Ο Σέρβος γκαρντ για να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο πρότεινε την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας και στο μπάσκετ λέγοντας: «Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπινγκ για να πάρεις πλεονέκτημα σε μία φάση και η φάση ελεγχθεί από τους διαιτητές, θα πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ».