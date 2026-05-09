Μπογκντάνοβιτς: «Έφτασε η ώρα για κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ!»
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είχε μία καινοτόμα πρόταση αναφορικά με το μπάσκετ συνδυάζοντας τους κανόνες του ποδοσφαίρου για να αποφευχθούν τα φλόπινγκ των αθλητών για να εκμαιεύσουν φάουλ.
Ο Σέρβος γκαρντ για να εξαλείψει αυτό το φαινόμενο πρότεινε την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας και στο μπάσκετ λέγοντας: «Έφτασε η ώρα να μπει κόκκινη κάρτα και στο μπάσκετ. Αν κάνεις φλόπινγκ για να πάρεις πλεονέκτημα σε μία φάση και η φάση ελεγχθεί από τους διαιτητές, θα πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα. Ευχαριστώ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.