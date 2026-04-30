Oι Πίστονς έμειναν ζωντανοί μετά το 116-109 με τους Πίστονς, έκαναν το 3-2 και πήγαν τη σειρά σε Game 6.

Δεν παραδίνονται οι Πίστονς στα playoffs του ΝΒΑ και θα ψάξουν την μεγάλη ανατροπή. Άλλωστε τερμάτισαν πρώτοι στην Ανατολή και ήταν το φαβορί στο ξεκίνημα της σειράς. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 116-109 των Μάτζικ στο Game 5 και μείωσε σε 3-2.

Η σειρά θα μεταφερθεί στο Ορλάντο, εκεί όπου οι γηπεδούχοι θέλουν να τελειώσουν το πράγμα και το Ντιτρόιτ να κάνει το break για να πάει σε Game 7 η σειρά.

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ έκανε ματσάρα με 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εκπληκτικός ήταν ο Μπανκέρο για τους ηττημένους με 45 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Kαλό ματς και ο Χάρις για τους νικητές με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.