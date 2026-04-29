Το 3-2 στη σειρά έκαναν οι Νικς, επικρατώντας των Χοκς με 126-97, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να... οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι, ήταν ανώτεροι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, ξεκινώντας εμφατικά από το πρώτο δωδεκάλεπτο, στο οποίο σκόραραν 35 πόντους και δέχτηκαν μόλις 22.

Οι Χοκς στη συνέχεια προσπάθησαν να παραμείνουν κοντά στην απόσταση, ωστόσο η ομάδα της Νέας Υόρκης στην τελευταία περίοδο είχε τον ρυθμό με το μέρος της και «καθάρισε» την υπόθεση νίκης.

Κορυφαίος για τους Νικς ο Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ανουνόμπι που σκόραρε 17 πόντους και είχε και 10 ριμπάουντ.

Για τους Χοκς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόνσον με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-22, 64-48, 88-72, 126-97