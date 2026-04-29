Οι Σίξερς πέτυχαν μεγάλο... διπλό κόντρα στους Σέλτικς, επικρατώντας με 113-97 μέσα στη Βοστώνη, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Εμπίντ και Μάξεϊ.

Μεγάλη νίκη και... ανάσα για τους Σίξερς, κερδίζοντας με 113-97 τους Σέλτικς μέσα στη Βοστώνη, κάνοντας το 3-2 στη σειρά.

Το ματς ξεκίνησε εντυπωσιακά για τους γηπεδούχους, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους και στα δύο μέρη του παρκέ, παίρνοντας το προβάδισμα στο ημίχρονο με 57-51.

Η ομάδα από τη Φιλαδέλφεια δεν τα παράτησε και μπόρεσε να ανακάμψει και να επιστρέψει στον αγώνα και στο τέλος μάλιστα να πάρει και διψήφια διαφορά. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως στο τελευταίο 12λεπτο, σκόραραν 28 πόντους στην επίθεση και στην άμυνα δέχτηκαν μόλις 11!

Κορυφαίος για τους Σίξερς ο Τζοέλ Εμπίντ με 33 πόντους και 8 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ που πέτυχε 25 πόντους, ενώ είχε και 10 ριμπάουντ.

Για τους Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 16 ριμπάουντ!

Τα δωδεκάλεπτα: 23-21, 57-50, 86-85, 97-113