Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς υπέστη θλάση α' βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους, καθιστώντας άγνωστη την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ένα σημαντικό πρόβλημα έχουν να αντιμετωπίσουν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ενόψει της συνέχειας της σειράς των Playoffs κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-0 υπέρ της Οκλαχόμα ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του Τζέιλεν Γουίλιαμς ο οποίος είχε ξεκινήσει δυναμικά τα φετινά Playoffs καθώς στα δύο πρώτα ματς είχε κατά μέσο όρο 20.5 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 67% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN, ο Γουίλιαμς υπέστη θλάση α' βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και θα επανεξετάζεται ανά εβδομάδα. Κάτι που καθιστά αμφίβολη την παρουσία του (τουλάχιστον) στα υπόλοιπα παιχνίδια της σειράς με τους Σανς.

Φέτος ο Γουίλιαμς έχει κατά μέσο όρο 17.1 πόντους, 5.5 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ σε μόλις 33 παιχνίδια, έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού.