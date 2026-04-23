O Tζέιλεν Γουίλιαμς δεν ολοκλήρωσε το Game 2 των Θάντερ με τους Σανς και η Οκλαχόμα αγωνιά.

Την ανωτερότητα τους έδειξαν και στο Game 2 οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε με 120-107 των Σανς και έτσι έκαναν το 2-0 στη σειρά των playoffs πριν αυτή μεταφερθεί στο Φοίνιξ για τα δύο επόμενα παιχνίδια.

Πάντως οι Θάντερ είναι σε αναμμένα κάρβουνα με την κατάσταση του Τζέιλεν Γουίλιαμς που τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι (στη γάμπα) και δεν ολοκλήρωσε το ματς. Ο πάικτης της Οκλαχόμα είχε δύο τραυματισμούς στο άλλο πόδι, το δεξί νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του και πόσο θα χρειαστεί να μείνει στα πιτς. To Game 3 θα γίνει στις 25 Απρίλη στις 22:30 στο Φοίνιξ.

O Tζέιλεν Γουίλιαμς είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της Οκλαχόμα μετά τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ήταν εντυπωσιακός στους περσινούς τελικούς.