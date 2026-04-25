Οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει σπουδαία πράγματα, επικράτησαν των Ρόκετς με 112-108 στην παράταση και έκαναν το 3-0 στη σειρά.

Oι Λέικερς είναι πλέον μια ανάσα από την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς σε ένα παιχνίδι - θρίλερ, επικράτησαν των Ρόκετς με 112-108, αποτέλεσμα που τους φέρνει στο 3-0 και μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά της Δύσης.

Στο πρώτο μισό οι Λέικερς είχαν τον έλεγχο, όμως οι Ρόκετς επέστρεψαν, έφεραν το ματς στα ίσα και αν δεν ήταν το τρίποντο του ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 14'' για το φινάλε της κανονικής διάρκειας, θα είχαν πάρει τη νίκη. Ο Βασιλιάς όμως, είχε άλλη άποψη και στην παράταση, μαζί με τον εξαιρετικό Μάρκους Σμαρτ, κουβάλησε τους Λέικερς και τους οδήγησε στη νίκη.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Μάρκους Σμαρτ να προσθέτει 21 με 10 ασίστ και τον Ρούι Χατσιμούρα 22. Να σημειωθεί πάντως πως, εκτός της γνωστής απουσίας του Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς δεν είχαν στην διάθεσή τους ούτε τον Όστιν Ριβς.

Για τους Ρόκετς, που δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Κέβιν Ντουράντ, ο Αλπερέν Σενγκούν είχε 33 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Το Game 4 θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/4).

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 52-63, 74-79, 101-101, 108-112 (παρ.)