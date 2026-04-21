«Σε συζητήσεις με τον Τέιλορ Τζένκινς οι Μπακς»
Μετά το «διαζύγιο» με τον Ντοκ Ρίβερς, οι Μπακς φαίνεται να βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Τέιλορ Τζένκινς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic» ο General Manager των «ελαφιών» Τζον Χορστ, μαζί με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, έκαναν ταξίδι μέχρι το Μέμφις, έτσι ώστε να συνομιλήσουν με τον Αμερικανό τεχνικό.
Μάλιστα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως επρόκειτο να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, προκειμένου να συζητήσουν έτσι ώστε να αναλάβει χρέη προπονητή ο Τέιλορ Τζένκινς από τη νέα χρονιά.
In the wake of Doc Rivers’ coaching departure in Milwaukee, sources tell @TheAthletic that Taylor Jenkins is being given serious consideration for the job - including a Bucks trip to Memphis for a visit last week (w/ @eric_nehm) https://t.co/H3UCSijYuu— Sam Amick (@sam_amick) April 20, 2026
