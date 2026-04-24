Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε τον τελευταίο λόγο στο Game 3 της σειράς των Χοκς με τους Νικς, σκοράροντας 12,5″ πριν από το φινάλε και χαρίζοντας τη νίκη στην Ατλάντα με 109–108.
Ο ΜακΚόλουμ γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 8/19 σουτ εντός πεδιάς, πέντε ριμπάουντ, δύο κλεψίματα και δύο μπλοκ για την Ατλάντα, που έκανε το 2–1 στον α' γύρο των playoffs της Ανατολής.
Από εκεί και πέρα, ο Τζέιλεν Τζόνσον άγγιξε το triple-double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ήρθε από τον πάγκο, σημειώνοντας 21 πόντους για τους γηπεδούχους, που προηγήθηκαν ακόμη και με 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
Από την άλλη πλευρά, ο OG Ανουνόμπι ηγήθηκε των Νεοϋορκέζων με 29 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε 26 πόντους, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε 21 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-21, 58-50, 88-80, 109-108.
