Οι Μαϊάμι Χιτ αποδέσμευσαν τον Τέρι Ροζίερ, ο οποίος βρισκόταν εκτός δράσης από τον Οκτώβρη με άδεια από το NBA, λόγω επιπλοκής σε παράνομο στοιχηματισμό.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είχε τεθεί σε άδεια από το πρωτάθλημα, μετά από ομοσπονδιακή έρευνα για δραστηριότητά του σε παράνομο στοιχηματισμό.

Πλέον στην ομάδα του Μαϊάμι ανοίγει μια θέση στο ρόστερ της, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ροζίερ και καλείται να διαχειριστεί πώς θα αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή.