Μαϊάμι Χιτ: Τέλος ο Τέρι Ροζίερ

Ο Τέρι Ροζίερ.
Οι Μαϊάμι Χιτ αποδέσμευσαν τον Τέρι Ροζίερ, ο οποίος βρισκόταν εκτός δράσης από τον Οκτώβρη με άδεια από το NBA, λόγω επιπλοκής σε παράνομο στοιχηματισμό.

Ο Τέρι Ροζίερ αποτελεί παρελθόν από τους Μαϊάμι Χιτ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είχε τεθεί σε άδεια από το πρωτάθλημα, μετά από ομοσπονδιακή έρευνα για δραστηριότητά του σε παράνομο στοιχηματισμό.

Πλέον στην ομάδα του Μαϊάμι ανοίγει μια θέση στο ρόστερ της, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ροζίερ και καλείται να διαχειριστεί πώς θα αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή.

image

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     