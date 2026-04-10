Μαϊάμι Χιτ: Τέλος ο Τέρι Ροζίερ
Ο Τέρι Ροζίερ αποτελεί παρελθόν από τους Μαϊάμι Χιτ σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είχε τεθεί σε άδεια από το πρωτάθλημα, μετά από ομοσπονδιακή έρευνα για δραστηριότητά του σε παράνομο στοιχηματισμό.
Πλέον στην ομάδα του Μαϊάμι ανοίγει μια θέση στο ρόστερ της, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Ροζίερ και καλείται να διαχειριστεί πώς θα αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή.
The Miami Heat are waiving guard Terry Rozier today, sources tell ESPN. Rozier had been placed on leave by the NBA since October after federal indictments into sports gambling activity. Miami will open up a roster spot. pic.twitter.com/AV9lRxPLjB— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2026
