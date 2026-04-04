Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μπακς που επιλέγουν να τον κρατήσουν εκτός δράσης, βρίσκεται στα όριά της σύμφωνα και με τις πρόσφατες δηλώσεις του σταρ της ομάδας.

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον οργανισμό των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στη χειρότερή της φάση, ενώ μάλιστα φαίνεται πως αποκτά… προεκτάσεις, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση ανάμεσα στον ίδιο και την ομάδα του σχετικά με την επιστροφή του στη δράση. Ο Έλληνας σούπερσταρ υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ωστόσο οι Μπακς εξακολουθούν να τον αναγκάζουν να μείνει εκτός, κάτι που τον βρίσκει πλήρως αντίθετο. Ο «Greek Freak» μετρά ήδη 10 διαδοχικές απουσίες λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού οιδήματος, με την τελευταία του εμφάνιση να χρονολογείται στις 15 Μαρτίου. Από την πλευρά των «Ελαφιών», τα πράγματα είναι σαφή θέλοντας να τον κρατήσουν εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Γιάννης σε δηλώσεις του εμφανίστηκε έτοιμος να επιστρέψει άμεσα και πολύ αρνητικός στην στάση και προσέγγιση της ομάδας του. Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω.

Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα.

Καταλαβαίνω τις συνθήκες; Ναι. Δεν θα μπούμε στα playoffs.Για κάποιους, δεν αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι εκεί έξω. Αλλά για μένα, είναι κάτι που πάει κόντρα στη φύση μου, φίλε.

Τι μου λες; Η επόμενη φορά που θα παίξω μπάσκετ είναι τον Οκτώβριο; Γιατί; Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να παίξω μπάσκετ. Γεννήθηκα για να παίζω μπάσκετ».

Για τον Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Όταν έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στο NBA, ήταν 11 ετών. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τον μεγάλωσα σχεδόν εγώ. Είναι σε θέση να είναι στην ομάδα, να ντύνεται και να κυνηγάει μια ευκαιρία να γίνει σπουδαίος. Και πραγματικά πιστεύεις ότι δεν θέλω να ντυθώ και να παίξω με τον αδερφό του; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος».