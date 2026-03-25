Οι Νάγκετς επικράτησαν με 125-123 των Σανς, αφού ο Γιόκιτς ήταν κυρίαρχος με triple double και καλάθι νίκης.

Ματσάρα έγινε στο Φοίνιξ, εκεί όπου οι Νάγκετς επικράτησαν των Σανς με 125-123. Ο Νίκολα Γιόκιτς υπέγραψε το διπλό και για άλλη μια φορά ήταν τριπλός, κάνοντας τα πάντα πάνω στο παρκέ για την ομάδα του.

Τελείωσε την αναμέτρηση triple double με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 17 ασίστ και στο τέλος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, αφού πέτυχε το καλάθι νίκης στα 11 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε την ευκαιρία για να του πάρει τη δόξα, αλλά αστόχησε σε τρίποντο και έτσι το Ντένβερ πέρασε από την έδρα των ήλιων. Για τους ηττημένους ο Μπούκερ είχε 22 πόντους αλλά και 8 ασίστ.