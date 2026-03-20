Το απόλυτο crossover επεισόδιο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει την υπογραφή του Ντένις Ρόντμαν. Ο άνθρωπος που δεν έπαιξε ποτέ με κανόνες κατάφερε να γίνει μέλος του Hall of Fame και του WWE.

«What is this? Is this a crossover episode?», θα ρωτούσε εύλογα ο Μίστερ ο Πινατμπάτερ τον Μπότζακ Χόρσμαν με το χαρακτηριστικό απορρημένο ύφος του στο άκουσμα αυτής της είδησης.

Ο Ντένις Ρόντμαν, μέλος ήδη του Hall of Fame του μπάσκετ, θα εισαχθεί στο Hall of Fame του WWE τον Απρίλιο, όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του ESPN. Ο Ρόντμαν έκανε το ντεμπούτο του στο WCW το 1997 γράφοντας τη δική του ξεχωριστή... ιστορία ισορροπώντας πολλές φορές ανάμεσα σε NBA και WWE ξεπερνώντας τα όρια.

Crossover: Basketball Hall of Famer Dennis Rodman will be inducted into the WWE Hall of Fame in April, per ESPN sources. Rodman made his WCW debut in 1997 and famously skipped a practice during the 1998 NBA Finals for a wrestling match alongside Hulk Hogan. Two HOFs for Rodman. March 20, 2026

Μάλλον δεν του ήταν αρκετά τα πέντε πρωταθλήμα με τους Σικάγο Μπουλς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA και είπε να αφήσει και τη δική του παρακαταθήκη στο wrestling όπου με τέσσερις αγώνες στο ενεργητικό του θεωρείται Hall of Famer, σαν να είναι κάτι στη... φύση του.

Η προσωπικότητα του «Worm» χρήζει ιδιαίτερης... μελέτης και η ζωή του είχε πολλές κινηματογραφικές πτυχές. Όσο επιτυχημένος ήταν εντός των τεσσάρων γραμμών, άλλο τόσο απασχολούσε και έξω απο αυτές τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω του. Εκκεντρικός, στυλάτος, υπέρμαχος της συμπερίληψης και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χωρίς να του καίγεται... καρφάκι για τη δημόσια εικόνα του.

Όταν έχασε προπόνηση στους τελικούς του NBA για αγώνα wrestling!

Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ιστορίες που καθρεφτίζουν την «τρέλα» του Ρόντμαν και εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την τιμητική αυτή διάκριση, εξελίχθηκε το 1998 στους τελικούς του NBA. Οι Μπουλς προηγούνταν με 2-1 στην σειρά απέναντι στους Τζαζ και προέρχονταν από την τεράστια νίκη με 42 πόντους διαφορά στο Game 3.

Την επόμενη μέρα από το παιχνίδι, ήταν προγραμματισμένη η καθιερωμένη προπόνηση της ομάδας των «ταύρων» μαζί με την συνέντευξη Τύπου. Ο 27χρονος τότε φόργουορντ αποφάσισε να λείψει από αυτές τις υποχρεώσεις ούτε λόγω ασθένειας, ούτε λόγω τραυματισμού, αλλά επειδή είχε αποφασίσει να πετάξει μέχρι τα παλιά του λημέρια στο Ντιτρόιτ για να συμμετάσχει σε αγώνες wrestling!

Στην έδρα των Πίστονς, που γνώριζε πολύ καλά ο Ντένις απ’ όταν εκτελούσε… χρέη «bad boy» στα ‘80’s, διεξαγόταν το «WCW Nitro», ένα wrestling event από το οποίο δεν μπορούσε να απουσιάζει. Η ενασχόλησή του με αυτό το είδος πάλης είχε ξεκινήσει σχεδόν έναν χρόνο πριν, όταν και γράφτηκε το σενάριο που μπορούσε να καλύψει όλες τις πτυχές τις εκκεντρικής του προσωπικότητας με τον ίδιο να κάνει περιορισμένες εμφανίσεις συνήθως στην offseason.

Ο Ρόντμαν εντάχθηκε στους nWo (New World Order), στο πλευρό ονομάτων όπως ο Χαλκ Χόγκαν, ο Κέβιν Νας και ο Σκοτ Χολ. Μάλιστα, την ίδια περίοδο που απουσίασε από προπόνηση των Μπουλς, εμφανίστηκε στο πλευρό του Χόγκαν σε αγώνα απέναντι στην πλευρά του Diamond Dallas Page.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το NBA δεν άφησε το περιστατικό να περάσει ατιμώρητο, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 10.000 δολαρίων, πέρα από την εσωτερική τιμωρία που του επέβαλαν και οι Μπουλς για τη στάση του.

Δύο ημέρες αργότερα, στο Game 4 των τελικών, ο Ρόντμαν φρόντισε να δώσει τις απαντήσεις του στο παρκέ, δείχνοντας ότι μπορούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στο μπάσκετ και τον εκρηκτικό τρόπο ζωής του.

Οι Μπουλς πήραν τη νίκη με 86-82 απέναντι στους Τζαζ, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον έκτο τίτλο τους. Ο Ρόντμαν έβαλε τη σφραγίδα του, περιορίζοντας τον Καρλ Μαλόουν, με το trash talking να έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ κατέγραψε και 14 ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής.

«Δε θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω αυτόν τον τύπο. Δεν θα προσπαθήσω καν. Τη μία μέρα κάνει wrestling και την επόμενη μέρα αμύνεται, αλλά κάπως τα καταφέρνει και είναι πάντα έτοιμος για να παίξει μπάσκετ», θα έλεγε ο συμπαίκτης του, Μάικλ Τζόρνταν, μετά την καθοριστική συμβολή του «σκουληκιού» στο Game 4 των τελικών.

Έτσι κι αλλιώς, αυτή η παρορμητική του κίνηση να χάσει την προπόνηση εξαιτίας του WWE σε συνδυασμό με το 6ο δαχτυλίδι των Μπουλς, ταίριαξε... γάντι στην έχθρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Ρόντμαν και στον Μαλόουν που… μεταπήδησε και μέσα στο… ρινγκ. Καλά καταλάβατε, οι δύο αντίπαλοι έλυσαν τις διαφορές τους ένα μήνα μετά τους τελικούς του 1998 με αγώνα wrestling! Είναι ξεκάθαρο, ο Ντένις Ρόντμαν δεν μπήκε, δεν μπαίνει κι ούτε πρόκειται να μπει ποτέ σε καλούπια.