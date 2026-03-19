Ο Κέιντ Κάνινγχαμ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον πνευμονοθώρακα και θα μείνει στα... πιτς επ'αόριστον.

Απρόοπτο για τον σταρ των Πίστονς. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον πνεύμονα και αναμένεται να μείνει εκτός επ' άοριστον όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

O ηγέτης του Ντιτρόιτ μετρά φέτος 24.5 πόντους, 9.9 ασίστ και 5.6 ριμπάουντ ανά ματς, έχοντας 34,6% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Μένει να δούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα, αφού ακόμα οι Πίστονς δεν έχουν βγάλει επίσημη ανακοίνωση.

Ο Κάνινγχαμ δεν ολοκλήρωσε το ματς με τους Γουίζαρντς και τέθηκε εκτός από την πρώτη περιόδο, αφού είχε σπασμούς στη μέση.

Ευχή όλων να το ξεπεράσει γρήγορα και να επιστρέψει στα γήπεδα, απόλυτα υγιής. Το Ντιτρόιτ έχει το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, μετρώντας 49 νίκες και 19 ήττες.