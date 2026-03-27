Οι Χόρνετς τσίμπησαν και τους Νικς, εντυπωσιακοί Πίστονς

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Πίστονς, οι Μάτζικ και οι Χόρνετς.

Δεν χάνεται με τίποτα το play in για τους Χόρνετς που νίκησαν με 114-03 και τους Νικς και πήγαν στο 39-34. Η ομάδα της Σάρλοτ είδε τον Κνίπλ να βάζει 26 πόντους, τον Μπολ να προσθέτει 22 πόντους και τον Μίλερ 21 πόντους. Εξαιρετικοί Χόρνετς το τελευταίο διάστημα.

Ασταμάτητοι Πίστονς

Οι Πίστονς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 129-108 των Πέλικανς σε μια αναμέτρηση που αναγκάστηκαν να αγωνιστούν χωρίς τον Κάνινγχαμ που παραμένει εκτός. Στο 53-20 πήγαν οι νικητές. Ο Ντούρεν ήταν κορυφαίος με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 22 πρόσθεσε ο Χέρτερ. Στον αντίποδα 22 πόντους μέτρησε ο Ζάιον.

Με Μπανκέρο οι Μάτζικ

Οι Μάτζικ επικράτησαν με 121-117 των Κινγκς, αφού ο Μπανκέρο τελείωσε με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ και τους ανέβασε στο 39-34. Από την πλευρά των ηττημένων Κινγκς ο ΝτεΡόζαν μέτρησε 33 πόντους και 11 ασίστ.