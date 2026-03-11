ΝΒΑ: Αυτά είναι τα 10 καλύτερα σκοραρίσματα της μίας βραδιάς

Με τους 83 πόντους που σημείωσε ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέρασε στην 2η θέση με τα καλύτερα σκοραρίσματα της μίας βραδιάς στο NBA. Δείτε το TOP-10.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο θα έχει να διηγείται και στα... εγγόνια του τη βραδιά της 10ης Μαρτίου 2026 καθώς έγραψε την δική του ιστορία στο NBA πετυχαίνοντας 83 πόντους σ' ένα ματς.

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ έσπασε όλα τα κοντέρ και πέρασε στην 2η θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του, τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ ενώ δεν μπόρεσε να φτάσει το ιστορικό παιχνίδι των 100 πόντων του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, το οποίο και παραμένει «στοιχειωμένο» εδώ και 66 χρόνια!

Στην 3η θέση υπάρχει εκ νέου ο Τσάμπερλεϊν με 78 πόντους, ενώ στη συνέχεια ισοβαθμούν τρεις παίκτες με 73 πόντους ο καθένας σ' ένα ματς και στην οποία βρίσκεται και πάλι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (και μάλιστα δύο φορές), όπως επίσης ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Ντέιβιντ Τόμπσον.

Ο «Wilt the Stilt» έχει πετύχει και 72 πόντους σε μια βραδιά ενώ από 71 πόντους έχουν οι Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον και Μπέιλορ.

Τα καλύτερα σκοραρίσματα μιας βραδιάς στο NBA

#ΠαίκτηςΠόντοιΗμερομηνία
1Γουίλτ Τσάμπερλεϊν1002/3/1962
2Μπαμ Αντεμπάγιο8310/3/2026
3Κόμπι Μπράιαντ8122/1/2006
4Γουίλτ Τσάμπερλεϊν788/12/1961
5Λούκα Ντόντσιτς7326/1/2024
6Ντέιβιντ Τόμπσον739/4/1978
7Γουίλτ Τσάμπερλεϊν7316/11/1962
8Γουίλτ Τσάμπερλεϊν7313/1/1962
9Γουίλτ Τσάμπερλεϊν723/11/1962
10Ντέιμιαν Λίλαρντ7126/2/2023
-Ντόνοβαν Μίτσελ712/1/2023
-Ντέιβιντ Ρόμπινσον7124/4/1994
-Έλτζιν Μπέιλορ7115/11/1960
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

