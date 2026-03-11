Με τους 83 πόντους που σημείωσε ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέρασε στην 2η θέση με τα καλύτερα σκοραρίσματα της μίας βραδιάς στο NBA. Δείτε το TOP-10.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο θα έχει να διηγείται και στα... εγγόνια του τη βραδιά της 10ης Μαρτίου 2026 καθώς έγραψε την δική του ιστορία στο NBA πετυχαίνοντας 83 πόντους σ' ένα ματς.

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ έσπασε όλα τα κοντέρ και πέρασε στην 2η θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του, τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ ενώ δεν μπόρεσε να φτάσει το ιστορικό παιχνίδι των 100 πόντων του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, το οποίο και παραμένει «στοιχειωμένο» εδώ και 66 χρόνια!

Στην 3η θέση υπάρχει εκ νέου ο Τσάμπερλεϊν με 78 πόντους, ενώ στη συνέχεια ισοβαθμούν τρεις παίκτες με 73 πόντους ο καθένας σ' ένα ματς και στην οποία βρίσκεται και πάλι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (και μάλιστα δύο φορές), όπως επίσης ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Ντέιβιντ Τόμπσον.

Ο «Wilt the Stilt» έχει πετύχει και 72 πόντους σε μια βραδιά ενώ από 71 πόντους έχουν οι Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον και Μπέιλορ.

Τα καλύτερα σκοραρίσματα μιας βραδιάς στο NBA