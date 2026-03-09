Ντόντσιτς: Νέα χειρονομία στους διαιτητές ότι... χρηματίζονται
Μπορεί να τρώει το ένα πρόστιμο μετά το άλλο αλλά ο Σλοβένος σταρ δεν λέει να βάλει φρένο στην... αγαπημένη του χειρονομία προς τους διαιτητές, κάτι που επανέλαβε και στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του το βράδυ της Κυριακής (8/3).
Κατά τη διάρκεια του αγώνα Λέικερς-Νικς, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε επιθετικό φάουλ από τον Ντιαβαρά σε αιφνιδιασμό των Νεοϋορκέζων και ύστερα από δικό του λάθος.
Οι διαιτητές δεν έδωσαν καμία παράβαση με αποτέλεσμα οι Νικς να σκοράρουν και την ώρα που ο «Luka Magic» είχε βρεθεί στο παρκέ έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία με τα δάχτυλα του χεριού του ότι οι διαιτητές... χρηματίζονται.
Όπως φαίνεται νέο πρόστιμο έρχεται για τον παίκτη των Λέικερς.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση.
Did Luka Doncic just signal what I think he signaled with his hands? 😬 pic.twitter.com/FKGgJpj5kd— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 8, 2026
