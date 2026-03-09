Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Έκανε στους διαιτητές την γνωστή χειρονομία με τα δάχτυλα του χεριού του ότι χρηματίζονται.

Μπορεί να τρώει το ένα πρόστιμο μετά το άλλο αλλά ο Σλοβένος σταρ δεν λέει να βάλει φρένο στην... αγαπημένη του χειρονομία προς τους διαιτητές, κάτι που επανέλαβε και στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του το βράδυ της Κυριακής (8/3).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Λέικερς-Νικς, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε επιθετικό φάουλ από τον Ντιαβαρά σε αιφνιδιασμό των Νεοϋορκέζων και ύστερα από δικό του λάθος.

Οι διαιτητές δεν έδωσαν καμία παράβαση με αποτέλεσμα οι Νικς να σκοράρουν και την ώρα που ο «Luka Magic» είχε βρεθεί στο παρκέ έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία με τα δάχτυλα του χεριού του ότι οι διαιτητές... χρηματίζονται.

Όπως φαίνεται νέο πρόστιμο έρχεται για τον παίκτη των Λέικερς.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.