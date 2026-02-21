Eντυπωσιακοί Θάντερ, διπλά για Καβς και Χιτ (vid)
Οι Θάντερ επικράτησαν των Νετς με 105-86 και έτσι ανέβηκαν στο 43-14 στη Δύση. Στο 15-40 οι ηττημένοι. Ο ΜακΚέιν είχε 21 πόντους για την Οκλαχόμα, ενώ ο συνήθης ύποπτος Πόρτερ μέτρησε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ για το Μπρούκλιν.
Άλωσαν την Ατλάντα οι Χιτ
Οι Χιτ έκαναν πάρτι στην Ατλάντα και επικράτησαν με 97-128. Στο 30-27 στην Ανατολή βρίσκονται πλέον οι νικητές. Πρώτος σκόρερ τους ο Χίρο με 24 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον μέτρησε 16 πόντους, 16 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Οκόνγκου είχε 22 πόντους και οι Αλεξάντερ-Γουόκερ μαζί με τον ΜακΚόλουμ από 20.
Τσίμπησαν οι Καβς
Οι Καβς πήγαν στη Σάρλοτ και νίκησαν με 118-113 δείχνοντας πως είναι καλύτερη ομάδα από τους αντιπάλους τους. Ο Άλεν μέτρησε 26 πόντους και 14 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ ο Κνιπλ των Χόρνετς είχε 33 πόντους και 6 ριμπάουντ σε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση.
Ο νόμος της πρωτεύουσας
Η Ουάσινγκτον επικράτησε με 131-118 των Πέισερς και έτσι πήγε στο 16-39, με τον Γουίλιαμς να είναι πρώτος σκόρερ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους που συνεχίζουν το tanking o Xαφ είχε 22 πόντους και ο Τζάκσον μέτρησε 21 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.