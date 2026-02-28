Η regular season στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Χόρνετς επιβλήθηκαν των Μπλέιζερς με 109-93, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 30-31, και συνεχίζουν από την ένατη θέση της κατάταξης στην Ανατολή.
Ο Μπράντον Μίλερ ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 26 πόντους με 9/19 σουτ εντός πεδιάς, οκτώ ριμπάουντ και δύο ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ ο Μούσα Ντιαμπατέ σημείωσε double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη των Χόρνετς στην κανονική περίοδο.
Για τους Μπλέιζερς, που υποχώρησαν στο 29-32 και βρίσκονται στην ένατη θέση της Δύσης, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 25 πόντους, πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ ο Τζέραμι Γκραντ πρόσθεσε 21 πόντους με 9/18 σουτ εντός πεδιάς.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-17, 51-43, 74-67, 109-93.
Miles Bridges finishing touches on Charlotte's 4th straight win! pic.twitter.com/IcChh4GGlp— NBA (@NBA) February 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.