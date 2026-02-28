Οι Χόρνετς (30-31) επικράτησαν των Μπλέιζερς (29-32) με 109-93 και πατούν γερά στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της Ανατολής.

Η regular season στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Χόρνετς επιβλήθηκαν των Μπλέιζερς με 109-93, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 30-31, και συνεχίζουν από την ένατη θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Μπράντον Μίλερ ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 26 πόντους με 9/19 σουτ εντός πεδιάς, οκτώ ριμπάουντ και δύο ασίστ. Από εκεί και πέρα, ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 20 πόντους, ενώ ο Μούσα Ντιαμπατέ σημείωσε double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη των Χόρνετς στην κανονική περίοδο.

Για τους Μπλέιζερς, που υποχώρησαν στο 29-32 και βρίσκονται στην ένατη θέση της Δύσης, ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 25 πόντους, πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ ο Τζέραμι Γκραντ πρόσθεσε 21 πόντους με 9/18 σουτ εντός πεδιάς.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-17, 51-43, 74-67, 109-93.