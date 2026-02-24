Ο Πάτρικ Μπέβερλι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν για την υπόθεση περί επίθεσης σε συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο των ενόρκων στο Τέξας, ο Πάτρικ Μπέβερλι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάραιναν περί οικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2025 ο νυν γκαρντ του ΠΑΟΚ, είχε συλληφθεί στην πόλη του Τέξας μετά από κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η κατηγορία αφορούσε επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής του ή της κυκλοφορίας του αίματός του.

Ωστόσο τρεις μήνες αργότερα το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε πως δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για τον πρώην NBAερ και δεν θα παραπεμφθεί σε δίκη η υπόθεσή του.

«Ο Πάτρικ θέλει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα έκανε ποτέ τίποτα που θα μπορούσε να βλάψει την αδερφή του και ότι είναι πολύ ευγνώμων που το δικαστήριο το αναγνώρισε αυτό με την μη έκδοση κατηγοριών», ανέφεραν οι δικηγόροι, Ράστι Χάρντιν και Λετίσια Κινόνες-Χόλινς. «Είναι ευγνώμων σε όλους όσους προσευχήθηκαν γι’ αυτόν και τον στήριξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Χαίρεται που η διαδικασία αφέθηκε να λειτουργήσει όπως έγινε και η ελπίδα του είναι ότι με αυτές τις κατηγορίες πίσω του τώρα, το όνομα και η φήμη του θα αποκατασταθούν, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους.

Ο Μπέβερλι μετά την απόφαση του δικαστηρίου έγραψε:

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για όλες τις σκέψεις και τις προσευχές για την οικογένεια. Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, ειδικά τα νεαρά κορίτσια μας. Αυτή η δοκιμασία έχει πραγματικά κάνει την οικογένειά μας πιο δυνατή. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και τις προσευχές σας».