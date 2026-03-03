ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση με Μπούτσκο και ομιλία Βεζυρτζή
Στον ΠΑΟΚ κινούνται σε ρυθμούς Αντρέα Τρινκιέρι ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρουσιαστεί και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας.
Έως το τέλος της σεζόν ωστόσο χρέη head coach θα εκτελεί ο μέχρι πρότινος βοηθός του Γιούρι Ζντοβτς, Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος έκανε την Τρίτη (3/3) την πρώτη του προπόνηση ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (7/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μάλιστα πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής όπως επίσης και ο GM Νίκος Μπουντούρης, μίλησαν σε όλη την ομάδα, για τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόουτς Μπούτσκο, αλλά και στην μεγάλη προοπτική που δημιουργεί η τριετής συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.
Στα αγωνιστικά, ο Νίκος Χουγκάζ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
