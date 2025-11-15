Ο πρώην αστέρας του NBA, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα, καθώς συνελήφθη πρόσφατα στο Τέξας με κατηγορίες τρίτου βαθμού για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του.

Η σύλληψή του έγινε στην κομητεία Φορτ Μπεν, στο Ρίτσμοντ, και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, η κατηγορία αφορά επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο με πιθανή παρεμπόδιση της αναπνοής του ή της κυκλοφορίας του αίματός του, ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς ο Μπέβερλι στρέφει την προσοχή αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ, αλλά στα νομικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Ο ίδιος δεν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στη φυλακή, αφού πλήρωσε εγγύηση 40.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης.