Xωρίς του ΛαΒίν και Σαμπόνις θα πορευτούν μέχρι το τέλος της σεζόν οι Κινγκς.

Την επόμενη σεζόν κοιτάζουν ήδη οι Κινγκς, αφού φέτος δεν διεκδικούν κάτι και το μόνο που περιμένουν είναι να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους.

Το Σακραμέντο δεν θα έχει ξανά στο παρκέ φέτος τους Σαμπόνις και ΛαΒίν. Ο Λιθουανός πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για επέμβαση στον μηνίσκο. Ο Αμερικανός υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί χέρι.

Φέτος ο Ντόμας μετρά15.8 πόντους, 11,4 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ και έχει κατεβάσει λίγο τους αριθμούς του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από την πλευρά του ο ΛαΒίν μετρά 19.2 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.

Οι Κινγκς σε άλλη μια απογοητευτική σεζόν. Πρέπει να πάρουν γενναίες αποφάσεις για να ξεφύγουν κάποτε από τον πάτο της κατάταξης στη Δύση.