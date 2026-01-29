Σέλτικς: Έξαλλος Ματσούλα και έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές (vid)

Σέλτικς: Έξαλλος Ματσούλα και έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές (vid)

Νίκος Καρφής
Σέλτικς
Ο Τζο Ματσούλα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κόντρα στους Χοκς.

Στο 24-25 πήγαν οι Χοκς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς και νίκησαν με 117-106 μέσα στη Βοστώνη στέλνοντας μήνυμα. Δεν πτοήθηκαν στις προσπάθειες των Κελτών για ανατροπή.

Κατά τη διάρκεια του ματς, την παράσταση έκλεψε ο προπονητής των Κελτών αλλά για λάθος λόγο. Μετά από ένα σφύριγμα των διαιτητών έγινε έξαλλος και δέχθηκε τεχνική ποινή. Μάλιστα ήταν ασυγκράτητος και έδειχνε έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές.

Για καλή τύχη ο βοηθός του και πρώην γκαρντ του ΝΒΑ, Σαμ Κασέλ τον συγκράτησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχει τα νεύρα του.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε τι έγινε

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     