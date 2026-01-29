Ο Τζο Ματσούλα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κόντρα στους Χοκς.

Στο 24-25 πήγαν οι Χοκς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς και νίκησαν με 117-106 μέσα στη Βοστώνη στέλνοντας μήνυμα. Δεν πτοήθηκαν στις προσπάθειες των Κελτών για ανατροπή.

Κατά τη διάρκεια του ματς, την παράσταση έκλεψε ο προπονητής των Κελτών αλλά για λάθος λόγο. Μετά από ένα σφύριγμα των διαιτητών έγινε έξαλλος και δέχθηκε τεχνική ποινή. Μάλιστα ήταν ασυγκράτητος και έδειχνε έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές.

Για καλή τύχη ο βοηθός του και πρώην γκαρντ του ΝΒΑ, Σαμ Κασέλ τον συγκράτησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχει τα νεύρα του.

