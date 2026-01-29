Σέλτικς: Έξαλλος Ματσούλα και έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές (vid)
Στο 24-25 πήγαν οι Χοκς που έδειξαν χαρακτήρα κόντρα στους Σέλτικς και νίκησαν με 117-106 μέσα στη Βοστώνη στέλνοντας μήνυμα. Δεν πτοήθηκαν στις προσπάθειες των Κελτών για ανατροπή.
Κατά τη διάρκεια του ματς, την παράσταση έκλεψε ο προπονητής των Κελτών αλλά για λάθος λόγο. Μετά από ένα σφύριγμα των διαιτητών έγινε έξαλλος και δέχθηκε τεχνική ποινή. Μάλιστα ήταν ασυγκράτητος και έδειχνε έτοιμος να ορμήξει στους διαιτητές.
Για καλή τύχη ο βοηθός του και πρώην γκαρντ του ΝΒΑ, Σαμ Κασέλ τον συγκράτησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγχει τα νεύρα του.
Δείτε τι έγινε
Sam Cassell couldn't hold back a FURIOUS Joe Mazzulla 😳😅 pic.twitter.com/35CYMmefBv— Bleacher Report (@BleacherReport) January 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.