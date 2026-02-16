Οι USA Stars αναδείχθηκαν νικητές του All Star Game και ο Άντονι Έντουαρντς πήρε σπίτι του το βραβείο του MVP.

Με νέo format έγινε το All Star Game, αφού είχαμε δύο ομάδες με Αμερικανούς παίκτες και άλλο ένα σύνολο που έπαιξαν οι μη Αμερικανοί σε ένα μοντέλο που έχει ενδιαφέρον και για το μέλλον.

Oι USA Stars αναδείχθηκαν νικητές της γιορτής του ΝΒΑ και η ομάδα είχε Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν.

Στον τελικό ηττήθηκε η Team Stripes με 47-21 που διέθετε Λεμπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Έντουαρντς αναδείχθηκε MVP του All Star Game με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πάντως στο τελευταίο και καθοριστικό ματς πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάξεϊ που είχε 9 πόντους.

Πάντως ίσως αυτή η εκδοχή με τις τρεις ομάδες να είνα πιο ενδιαφέρουσα και για το μέλλον γιατί το παλιό format είχε... κουράσει λίγο.