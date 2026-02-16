O Γιάννης Αντετοκούνμπο έμαθε και ελληνικά στους παίκτες του All Star Game.

Σίγουρα όλος ο κόσμος θα ήθελε να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game του ΝΒΑ, αλλά ο Έλληνας σταρ δεν μπορούσε να αγωνιστεί λόω τραυματισμού. Πάντψς βρέθηκε στα γεγονότα του τριημέρου.

Ο Greek Freak ήταν πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή και μέλος της Team World που τελικά δεν μπόρεσε να πάρει την κούπα. Οι παίκτες απάντησαν πως λέγεται το μπάσκετ στη γλώσσα τους και φυσικά και ο Γιάννης τους έκανε μαθήματα ελληνικών.

Πήρε τον λόγο και είπε τη λέξη «καλαθοσφαίριση». Πάντως δύσκολα θα μπορέσουν να πουν οι συμπαίκτες του τη συγκεκριμένη λέξη. Σίγουρα το All Star Game θα είχε παραπάνω ενδιαφέρον αν έπαιζε ο Αντετοκούνμπο.