Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στον μαγικό κόσμο του NBA.

Πέραν της νίκης των Μπακς (χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο) και εκείνης των Σέλτικς επί των Χιτ, είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα του NBA.

Πίστονς - Νικς 118-80

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέτριψαν με 118-80 τους Νιου Γιορκ Νικς, βάζοντας τέλος στο σερί οκτώ νικών που μετρούσε η ομάδα της Νέας Υόρκης.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερστεφ ανέβηκε στο 38-13 ενώ εκείνη του Μάικ Μπράουν υποχώρησε στο 33-19.

Ο Ντάνις Τζένκινς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε μόλις 18 λεπτά ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Για τους Νικς, ο Μάικαλ Μπρίτζες είχε 19 πόντους, αλλά με 7/16 εντός παιδιάς.

Τίμπεργουλβς - Πέλικανς 115-119

Οι Πέλικανς έκαναν την έκπληξη και πήραν τη νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς και μάλιστα μέσα στη Μινεσότα με 119-115.

Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τους Πελεκάνους στο 14-40, με τους Λύκους να υποχωρούν στο 32-21.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε 29 πόντους για τους νικητές με το εντυπωσιακό 11/13 εντός παιδιάς, ενώ 26 πρόσθεσε ο Τρέι Μέρφι.

Οι 35 πόντοι του Άντονι Έντουαρντς από την άλλη δεν ήταν αρκετοί.

Μπλέιζερς - Γκρίζλις 135-115

Οι Μπλέιζερς δεν είχαν πρόβλημα απέναντι στους Γκρίζλις και επικράτησαν με το επιβλητικό 135-115.

Στο 24-28 πλέον το Πόρτλαντ, με το Μέμφις να υποχωρεί στο 20-30.

Ο Τζέραμι Γκραντ σταμάτησε στους 23 πόντους, ενώ 20 πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Από την άλλη ο Καμ Σπένσερ είχε 18 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Κινγκς - Κλίπερς 111-114

Τέλος, οι Κλίπερς ζορίστηκαν, όμως στο τέλος έκαμψαν την αντίσταση των Κινγκς, επικρατώντας με 114-111 στο Σακραμέντο.

Στο 24-27 η ομάδα του Λος Άντζελες, ενώ εκείνη του Σακραμέντο έπεσε στο 12-41, το χειρότερο ρεκόρ σε όλο το NBA αυτή τη στιγμή.

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε 31 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Μαλίκ Μονκ σημείωσε 18 ερχόμενος από τον πάγκο.