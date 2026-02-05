NBA Trade Deadline 2026: Οι Χιτ ήταν «ή Γιάννης ή τίποτα»
Το trade deadline ολοκληρώθηκε χωρίς να αλλάζουν δραματικά τα πράγματα. Το πρόσωπο των ημερών εξάλλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα αφήσει τους Μπακς και το Μιλγουόκι, με την ομάδα του να μην τον ανταλλάσει τελικά.
Η μοναδική ομάδα που βρέθηκε ζημιωμένη στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Μαϊάμι Χιτ που είχαν σκοπό να τα δώσουν όλα για να κάνουν δικό τους τον «Greek Freak». Εν τέλει, έμειναν με άδεια χέρια και αποτέλεσαν την μοναδική ομάδα στην ανατολική περιφέρεια που δεν έκανε καμία ανταλλαγή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
Η ομάδα του Έρικ Σπόελστρα πάλεψε εντατικά τις τελευταίες ώρες και βελτίωνε συνεχώς τις προτάσεις που προσέφερε στους Μπακς πριν πέσει η αυλαία του trade deadline, ωστόσο θα χρειαστεί μέχρι το καλοκαίρι να... πολεμήσει με τα ήδη υπάρχοντα όπλα της.
