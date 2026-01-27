Tούρκος δημοσιογράφος μετέφερε σενάριο ανταλλαγής στο NBA, που εμπλέκει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Burak Alaca, μετέφερε ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που εμπλέκει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε σε ενδεχόμενη ανταλλαγή στο NBA κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

☀️ Nigel Hayes Davis, Phoenix Suns’tan ayrılıyor…



🤝 New York Knicks ve Phoenix Suns'ın Guerschon Yabusele - Nick Richards eksenli bir takas üzerinde görüştüğü ve Arizona ekibinin'nin eski Fenerbahçe Beko'lu Hayes Davis'e takasa dahil ederek başka bir takıma göndermek istediği…

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει Τούρκος δημοσιογράφος, ο Χέιζ-Ντέιβις βρίσκεται εκτός πλάνων των Φοίνιξ Σανς, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον συμπεριλάβουν σε ανταλλαγή. Όπως αναφέρεται, Σανς και Νικς βρίσκονται σε συζητήσεις για trade με βασικό άξονα τους Γιαμπουσέλε και Νικ Ρίτσαρντς, με την ομάδα της Αριζόνα να επιθυμεί να προσθέσει τον πρώην άσο της Φενέρμπαχτσε στο πακέτο, στέλνοντάς τον σε τρίτη ομάδα.

Ο βασικός λόγος αυτής της κίνησης δεν είναι αγωνιστικός αλλά οικονομικός. Οι Σανς θέλουν να αποφύγουν την πληρωμή luxury tax, κάτι που τους ωθεί σε αναδιαμόρφωση του ρόστερ και «ξεφόρτωμα» συμβολαίων με περιορισμένη χρήση. Άλλωστε, η πρώτη σεζόν του Χέιζ-Ντέιβις στο NBA δεν κύλησε όπως θα ήθελε. Ο MVP του Final Four της EuroLeague κατέγραψε μόλις 24 συμμετοχές, με μέσο όρο 7 λεπτά ανά αγώνα, χωρίς να μπορέσει να βρει σταθερό ρόλο στο rotation.