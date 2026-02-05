Οι Μαϊάμι Χιτ δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, ώστε να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βελτιώνοντας συνεχώς την πρότασή τους προς τους Μπακς.

Λίγες ώρες απομένουν για το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου και όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα σενάρια όλο και να πληθαίνουν.

Όπως μεταφέρουν από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται «ζωντανοί» στο παιχνίδι για τον Γιάννη, αν και το γενικό κλίμα στη λίγκα παραμένει επιφυλακτικό ως προς το αν το Μιλγουόκι είναι πραγματικά διατεθειμένο να αποχωριστεί το πρόσωπο του οργανισμού του. Παράλληλα, οι Μπακς συνεχίζουν τις επαφές με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παραμένει ενεργό στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, στο Μαϊάμι, πάντως, δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα του «Greek Freak». Οι Χιτ θεωρούν ότι έχουν ακόμη πιθανότητες για τον Αντετοκούνμπο και δουλεύουν εντατικά τις τελευταίες ώρες ώστε να βελτιώσουν την πρότασή τους πριν πέσει η αυλαία του deadline.