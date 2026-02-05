Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ πιέζουν για το «μπαμ»
Λίγες ώρες απομένουν για το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου και όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα σενάρια όλο και να πληθαίνουν.
Όπως μεταφέρουν από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται «ζωντανοί» στο παιχνίδι για τον Γιάννη, αν και το γενικό κλίμα στη λίγκα παραμένει επιφυλακτικό ως προς το αν το Μιλγουόκι είναι πραγματικά διατεθειμένο να αποχωριστεί το πρόσωπο του οργανισμού του. Παράλληλα, οι Μπακς συνεχίζουν τις επαφές με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παραμένει ενεργό στο τραπέζι των συζητήσεων.
Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, στο Μαϊάμι, πάντως, δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα του «Greek Freak». Οι Χιτ θεωρούν ότι έχουν ακόμη πιθανότητες για τον Αντετοκούνμπο και δουλεύουν εντατικά τις τελευταίες ώρες ώστε να βελτιώσουν την πρότασή τους πριν πέσει η αυλαία του deadline.
The Miami Heat still believe they have a chance at Giannis Antetokounmpo, and they’re working hard to improve their offer before the deadline, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/cNMR1UWzLp— NBACentral (@TheDunkCentral) February 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.