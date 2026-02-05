Οι Νικς κατάφεραν να νικήσουν με 134-127 τους Νάγκετς, αφού ο Μπράνσον τελείωσε με 42 πόντους μετά από 2 παρατάσεις.

Μεγάλο ματς στη Νέα Υόρκη, με τους Νικς να επικρατούν με 134-127 των Νάγκετς μετά από 2 παρατάσεις. Ο Μάρεϊ έστειλε το ματς στην παράταση, ενώ ο Μπράουν με δυο βολές έστειλε την αναμέτρηση και σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο.

Εκεί οι Νικς βρήκαν τις λύσεις και κατάφεραν να πανηγυρίσοιυν μια σπουδαία νίκη σε μια μάχη ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές ομάδες.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον για τους νικητές είχε 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Γιόκιτς που επέστρεψε δριμύτερος έχει 30 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ.