Αν μη τι άλλο η ομάδα από τη Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται στο καλύτερο -ίσως- φεγγάρι της σεζόν μετά και την τελική της επικράτηση απέναντι στους Σπερς.
Οι Χόρνετς έφτασαν αισίως στις έξι σερί νίκες με αποτέλεσμα να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 22-28 (και 10-13 εντός) και να βρεθούν στους πρόποδες των θέσεων που οδηγούν στο Play-In.
Αντίθετα αυτή ήταν η 3η ήττα των Σαν Αντόνιο Σπερς στα πέντε τελευταία τους παιχνίδια ωστόσο παραμένουν στις υψηλές θέσεις της Δύσης με 32-16 ρεκόρ.
Καλύτερος για τους νικητές ήταν ο Μπράντον Μίλερ με 26 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Κόλιν Σέξτον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε άλλους 20 πόντους με 5/5 τρίποντα. Γεμάτο παιχνίδι και από τον Λαμέλο Μπολ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Για τα «Σπιρούνια» ο Ντίλαν Χάρπερ είχε 20 πόντους με 9/13 εντός παιδιάς, ενώ οι Γουεμπανιάμα και Καστλ πρόσθεσαν από 16 πόντους ο καθένας.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-30, 61-47, 85-75, 111-106.
