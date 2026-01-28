Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στους Χιούστον Ρόκετς καθώς ο Στίβεν Άνταμς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τη συνέχεια της σεζόν.

Ένας ακόμα σημαντικός παίκτης των Χιούστον Ρόκετς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν ύστερα από σοβαρό τραυματισμό. Μετά τον Φρεντ ΒανΒλιτ ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού, σειρά πήρε ο Στίβεν Άνταμς να τεθεί νοκ άουτ!

Ο σέντερ των Ρόκετς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό αστράγαλο, κάτι που θέτει σε πρόωρο τέλος στη σεζόν του όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια στο ESPN.

Ο Άνταμς τραυματίστηκε στο ματς της 18ης Ιανουαρίου απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς και πλέον έγινε γνωστό και το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Φέτος έχει μετρήσει 5.8 πόντους και 8.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 22.8 λεπτά συμμετοχής.