NBA, Ρόκετς: Ρήξη πρόσθιου χιαστού για τον Φρεντ ΦανΦλίτ
Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Φρεντ ΦανΦλίτ. Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, κάτι που μπορεί να σημαίνει και το οριστικό τέλος για εκείνον τη φετινή σεζόν.
Οι Ρόκετς έκαναν... all in με την ανταλλαγή που έφερε τον Κέβιν Ντουράντ στο Χιούστον, αλλά δε θα παραταχθούν πλήρεις, μετά και την είδηση για τον Φρεντ ΦανΦλίτ.
Just in: Houston Rockets' Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwRSeptember 22, 2025
Ο πρωταθλητής του 2019 με τους Τορόντο Ράπτορς μετακόμισε στους Ρόκετς τις τελευταίες δύο σεζόν, έχοντας υπογράψει επέκταση ύψους 50 εκατομμυρίων ως το καλοκαίρι του 2026-27.
Η περασμένη σεζόν τον βρήκε να αγωνίζεται σε 60 παιχνίδια κανονικής περιόδου, μετρώντας 14.1 πόντους σε κάτι περισσότερο από 35 λεπτά που πατούσε παρκέ, μαζί με 5.6 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ μέσο όρο.
Στα 7 παιχνίδια των playoffs που αγωνίστηκε με τους Ρόκετς, έγραψε 18.7 πόντους με 43.5% στο τρίποντο σε 40 λεπτά μέσο όρο, με την ομάδα του να αποκλείεται στο Game 7 από τους Γουόριορς, στον πρώτο γύρο.
