Οι Χιούστον Ρόκετς είχαν ένα... καυτό καλοκαίρι, αλλά η είδηση για τη ρήξη χιαστού του Φρεντ ΦανΦλίτ πάγωσε τα χαμόγελά τους.

Πολύ άσχημα είναι τα νέα για τον Φρεντ ΦανΦλίτ. Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, κάτι που μπορεί να σημαίνει και το οριστικό τέλος για εκείνον τη φετινή σεζόν.

Οι Ρόκετς έκαναν... all in με την ανταλλαγή που έφερε τον Κέβιν Ντουράντ στο Χιούστον, αλλά δε θα παραταχθούν πλήρεις, μετά και την είδηση για τον Φρεντ ΦανΦλίτ.

Ο πρωταθλητής του 2019 με τους Τορόντο Ράπτορς μετακόμισε στους Ρόκετς τις τελευταίες δύο σεζόν, έχοντας υπογράψει επέκταση ύψους 50 εκατομμυρίων ως το καλοκαίρι του 2026-27.

Η περασμένη σεζόν τον βρήκε να αγωνίζεται σε 60 παιχνίδια κανονικής περιόδου, μετρώντας 14.1 πόντους σε κάτι περισσότερο από 35 λεπτά που πατούσε παρκέ, μαζί με 5.6 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ μέσο όρο.

Στα 7 παιχνίδια των playoffs που αγωνίστηκε με τους Ρόκετς, έγραψε 18.7 πόντους με 43.5% στο τρίποντο σε 40 λεπτά μέσο όρο, με την ομάδα του να αποκλείεται στο Game 7 από τους Γουόριορς, στον πρώτο γύρο.