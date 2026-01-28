Ο Πανιώνιος υποδέχεται τους Λόντον Λάιονς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του EuroCup, πριν από τον κρίσιμο αγώνα με το Μαρούσι, στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 19:30) τους Λόντον Λάιονς, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης στο Group B, με απολογισμό δύο νίκες και 13 ήττες, ενώ όσον αφορά τους Βρετανούς, βρίσκονται στην όγδοη θέση με ρεκόρ 5-10.

Ο «Ιστορικός» θέλει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό απέναντι στους Λάιονς, πριν από τον κυριακάτικο αγώνα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL (1/2, 13:00). Ο αγώνας με τους Λόντον Λάιονς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Group B

Αποτελέσματα-16η αγωνιστική

Τρίτη 27/1

Τουρκ Τέλεκομ-Λιετκαμπέλις 85-75

Μπουντούτσνοστ-Τσέμνιτζ 97-81

Τρέντο-Μπεσίκτας 87-74

Τετάρτη 28/1

19:30 Πανιώνιος-Λόντον Λάιονς

20:30 Μπουργκ-Ουλμ

Κατάταξη

* Μπουργκ 11-4 * Τουρκ Τέλεκομ 11-5 * Μπεσίκτας 11-5 Τρέντο 10-6 Μπουντούτσνοστ 10-6 Τσέμνιτζ 8-8 Ουλμ 7-8 Λόντον Λάιονς 5-10 Λιετκαμπέλις 3-13 Πανιώνιος 2-13

*Έχουν προκριθεί στα playoffs