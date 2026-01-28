Οι Ντιτρόιτ Πίστονς βελτίωσαν το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, φτάνοντας τις 34 νίκες σε 45 αγώνες, μετά το 109-107 επί των Νάγκετς στο Ντένβερ. Ήταν η ένατη νίκη στους τελευταίους 11 αγώνες για το Ντιτρόιτ, που είχε ως πρωταγωνιστές τους Τομπάιας Χάρις και Κέιντ Κάνινγκχαμ.
Ο Χάρις σημείωσε 22 πόντους, μεταξύ αυτών δύο καθοριστικές βολές στα 2" πριν από το φινάλε, ενώ ο Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 22 πόντους και 11 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέτυχε 24 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, όμως αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Με τους Νάγκετς πίσω στο σκορ με 104-107, ο Μάρεϊ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 4", όμως αστόχησε στην πρώτη βολή. Ακολούθως, ο Χάρις είχε 2/2 βολές για το 106-109 και, στη συνέχεια, ο Μάρεϊ πήγε ξανά στη γραμμή στα 0.7", αστοχώντας στη δεύτερη.
Τα δωδεκάλεπτα: 18-31, 46-53, 72-83, 107-109.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.