Οι Ντιτρόιτ Πίστονς (34-11) πέρασαν νικηφόρα από το Ντένβερ, επικρατώντας των Νάγκετς (31-16) με 109-107 και φτάνοντας τις εννέα νίκες στους τελευταίους 11 αγώνες.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς βελτίωσαν το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, φτάνοντας τις 34 νίκες σε 45 αγώνες, μετά το 109-107 επί των Νάγκετς στο Ντένβερ. Ήταν η ένατη νίκη στους τελευταίους 11 αγώνες για το Ντιτρόιτ, που είχε ως πρωταγωνιστές τους Τομπάιας Χάρις και Κέιντ Κάνινγκχαμ.

Ο Χάρις σημείωσε 22 πόντους, μεταξύ αυτών δύο καθοριστικές βολές στα 2" πριν από το φινάλε, ενώ ο Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 22 πόντους και 11 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέτυχε 24 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, όμως αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με τους Νάγκετς πίσω στο σκορ με 104-107, ο Μάρεϊ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 4", όμως αστόχησε στην πρώτη βολή. Ακολούθως, ο Χάρις είχε 2/2 βολές για το 106-109 και, στη συνέχεια, ο Μάρεϊ πήγε ξανά στη γραμμή στα 0.7", αστοχώντας στη δεύτερη.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-31, 46-53, 72-83, 107-109.