Ο Μπόγκνταν Μπόγκντανοβιτς φέρεται να αποτελεί το «μεγάλο στοίχημα» του Μιγιάιλοβιτς στην Παρτίζαν ωστόσο πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι αυτό το σενάριο;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τις τελευταίες ήμερες, ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ αποτελεί το διακαή πόθο της Παρτίζαν προκειμένου να τον επαναπατρίσει ρίχνοντας πραγματική βόμβα μεγατόνων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αγγίζει όμως τα όρια του εφικτού ή μήπως όχι;

Η Mozzart Sport εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τέτοιο σενάριο δεν φαντάζει διόλου ρεαλιστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή! Πρόσφατα ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Όστογια Μιγιάιλοβιτς ανέφερε ότι στόχος του συλλόγου είναι τα επόμενα χρόνια να επαναπατρίσει ποιοτικούς Σέρβους παίκτες, με τον Σέρβο σταρ να αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο όνομα που θα μπορούσε να επιστρέψει.

Μάλιστα έριξε και περισσότερο λάδι στην φωτιά καθώς σε ερώτηση που του είχε γίνει από τηλεοπτική εκπομπή για το αν η επιστροφή του Μπογκντάνοβιτς αποτελεί στόχο της Παρτίζαν, ο ίδιος ο Μιγιάιλοβιτς απάντησε πως «είναι μυστικό».

Ένας από τους λόγους λοιπόν που για την παρούσα φάση θεωρείται δύσκολη μια τέτοια κίνηση, έχει να κάνει με την «σύνταξη» στο NBA. Ο Μπογκντάνοβιτς μετράει αυτή τη στιγμή εννέα σεζόν στο NBA, ενώ η επόμενη θα είναι η 10η, όπερ και σημαίνει, ότι θα μπορεί να του εξασφαλίσει πλήρη δικαιώματα ε'φ' όρου ζωής παίρνοντας την εν λόγω σύνταξη.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ένας παίκτης με 10 σεζόν στο NBA μπορεί να αναμένει πλήρη παροχή, δηλαδή περίπου 560.000 δολάρια ετησίως για όλη του τη ζωή (!) με τη δυνατότητα οι πληρωμές να διαρκέσουν και πάνω από 25 χρόνια. Κάτι που συνολικά σημαίνει περισσότερα από 14.000.000 δολάρια. Η σύνταξη μπορεί να αρχίσει να καταβάλλεται από την ηλικία των 45 ετών, ενώ για το πλήρες ποσό απαιτείται η συμπλήρωση των 62 ετών. Επιπλέον θα δικαιούται ισόβια ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η οποία περιλαμβάνει και την οικογένειά του, αυξάνοντας σημαντικά την οικονομική του ασφάλεια.

Αυτή τη στιγμή ο Μπογκντάνοβιτς έχει συμβόλαιο με τους Κλίπερς, το οποίο «κουβάλησε» από τα χρόνια του στην Ατλάντα. Οι συνολικές του απολαβές ανέρχονται στα 68.000.000 δολάρια ενώ το εν λόγω συμβόλαιο τον δεσμεύει και για τη σεζόν 2026-27, αν και η οψιόν της ανανέωσης ανήκει στην ομάδα και όχι στον ίδιο.

Συμπέρασμα; Πολύ δύσκολα να αφήσει ο Μπογκντάνοβιτς το NBA λίγο πριν εξασφαλίσει τα προνόμια μίας ζωής!