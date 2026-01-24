Μπακς: Η αντίδραση του Γιάννη στο άστοχο τρίποντο Κούζμα που θα χάριζε τη νίκη (vid)
Το πράγμα ζορίζει επικίνδυνα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.
Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ έδειξε τη στεναχώρια του και τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς με την όλη στάση του.
Τα... ελάφια θα μπορούσαν να πάρουν το ματς αν ο Κάιλ Κούζμα έβρισκε στόχο στην τελευταία φάση. Όμως ο παίκτης των ελαφιών σταμάτησε περίπου από το κέντρο και σούταρε, με τη μπάλα να μην του κάνει τη χάρη.
Αμέσως η κάμερα πήγε στον Greek Freak που δεν γινόταν να κρύψει την απογοήτευση για άλλη μια ήττα των Μπακς το τελευταίο διάστημα.
Kyle Kuzma almost called game from half court 😳— Yahoo Sports (@YahooSports) January 24, 2026
(via @NBAonPrime)
pic.twitter.com/zT2zV9zpwi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.