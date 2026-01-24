Ο Κάιλ Κούζμα δεν βρήκε στόχο στο τέλος και έχασε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους Μπακς επί των Νάγκετς.

Το πράγμα ζορίζει επικίνδυνα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ έδειξε τη στεναχώρια του και τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς με την όλη στάση του.

Τα... ελάφια θα μπορούσαν να πάρουν το ματς αν ο Κάιλ Κούζμα έβρισκε στόχο στην τελευταία φάση. Όμως ο παίκτης των ελαφιών σταμάτησε περίπου από το κέντρο και σούταρε, με τη μπάλα να μην του κάνει τη χάρη.

Αμέσως η κάμερα πήγε στον Greek Freak που δεν γινόταν να κρύψει την απογοήτευση για άλλη μια ήττα των Μπακς το τελευταίο διάστημα.