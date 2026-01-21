Ο Ντένι Άβντιγια παραδέχτηκε ότι έχει κουραστεί από το μίσος που δέχεται επειδή κατάγεται από το Ισραήλ και ζήτησε σεβασμό.

Ο Ντένι Άβντιγια πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τους Μπλέιζερς, που παραμένουν σε τροχιά play-in, φιγουράροντας στην ένατη θέση της Δύσης με ρεκόρ 22-22.

Ο 25χρονος ψηλός, ο οποίος φέτος έχει 26.2 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ, δήλωσε ότι έχει κουραστεί από το μίσος που δέχεται λόγω της καταγωγής του από το Ισραήλ!

Παράλληλα, επισήμανε την έλλειψη γνώσης γύρω από το θέμα και ζητά σεβασμό, υπογραμμίζοντας ότι όσοι δεν προέρχονται από τη Μέση Ανατολή δεν θα πρέπει να παίρνουν θέση για το ζήτημα.

«Δεν χρειάζεται να αγαπάτε αυτό που αντιπροσωπεύω, αλλά αν είμαι καλός παίκτης, αναγνωρίστε το. Όλη αυτή η μισαλλοδοξία χωρίς λόγο... Σαν να αποφασίζω εγώ για τα πράγματα στον κόσμο. Θα είμαι ειλικρινής: Τι περιμένουν οι άνθρωποι να κάνω; Αυτή είναι η χώρα μου, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Αγαπώ τη χώρα μου, έχει πολλά σπουδαία πράγματα.

Αλλά προφανώς, δεν είναι όλοι μορφωμένοι και δεν ξέρουν τι συμβαίνει, και αυτό με εκνευρίζει. Γιατί αν είσαι μορφωμένος και καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, είναι φυσιολογικό να λες τη γνώμη σου και να πεις ποιος πιστεύεις ότι έχει δίκιο ή άδικο. Αλλά αν δεν είσαι μορφωμένος, δεν είσαι από τη Μέση Ανατολή και δεν καταλαβαίνεις πόσο μακριά φτάνουν αυτά τα ζητήματα και τις συνέπειες τους, απλώς μην λες τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.