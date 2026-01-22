Οι Θάντερ πέρασαν σαν σίφουνες από το Μιλγουόκι με 122-102 έχοντας για κορυφαίο τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα κόντρα στους Μπακς οι Θαντερ. Η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ είχε εύκολο έργο να περάσει από το Μιλγουόκι κάτι που δείχνει και το τελικό 122-102

Η Οκλαχόμα μπήκε στην τελευταία περίοδο στο 99-77 και το διαχειρίστηκε άψογα για να φτάσει στην επικράτηση και να ανέβει στο 37-8. Από την άλλη τα ελάφια έπεσαν στο 18-25 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in.

Το Μιλγουόκι πρέπει να βελτιωθεί και στις δύο μεριές του παρκέ, οφείλει να συνέλθει άμεσα για να μην χάσει το τρένο της postseason σε μια σεζόν που έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές βραδιές που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Show SGA, double double ο Γιάννης

Για τους νικητές ο συνήθης ύποπτος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Από 18 είχαν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς.

Από την πλευρά των Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κορυφαίος με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Πόρτις και Γκριν.

Οι Μπακς σούταραν στο ματς με 16/41 τρίποντα και σε καμιά περίπτωση δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους Θάντερ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και φάνηκε στο παρκέ.

Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο

19 πόντοι

14 ριμπάουντ

7 ασίστ

3 λάθη

1 κλέψιμο

31 λεπτά

-11 στο +/-