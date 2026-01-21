Αυτά μόνο στο NBA: Σκυλί έκανε 360 κάρφωμα!

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στο ημίχρονο του αγώνα των Νάγκετς απέναντι στους Λέικερς, με έναν σκύλο να κάνει κάρφωμα 360.

Οι Νάγκετς υποδέχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο Ντένβερ τους Νάγκετς και ηττήθηκαν με 107-115, εξαιτίας του «μαέστρο» Λούκα Ντονσιτς που σημείωσε Triple Double με 38 πόντους 13 ριμπάουντ και 10 ασιστ.

Πέρα από τον Σλοβένο guard όμως, την παράσταση έκλεψε, στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ένα χαριτωμένο τσιουάουα που κατάφερε να κάνει 360 κάρφωμα σε μια ειδικά διαμορφωμένη μπασκέτα.

Αναλυτικότερα, στο παραπάνω βίντεο βλέπουμε τον Σκούμπι, μαζί με τον εκπαιδευτή του, Κρίστιαν Στόινεφ που είναι επαγγελματίας ακροβάτης και εκπαιδευτής σκύλων, να καρφώνει μαεστρικά στην μικρή του μπασκέτα, φορώντας τη δική του φανέλα με το νούμερο 1 και τους φιλάθλους στην εξέδρα να τον αποθεώνουν.

Ο Σκούμπι, μαζί με τον εκπαιδευτή του εμφανίζονται συχνά σε διάφορα στάδια ανά τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου αυτού του πρόσφατου στο «Ball Arena», καθώς και του game 5 στους τελικούς του 2023, πάλι σε αυτό το γήπεδο και πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων, χορευτικά νούμερα και διάφορα άλλα...«κόλπα», όπως αυτό με την μπάλα και το κάρφωμα στη στεφάνη.