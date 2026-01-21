NBA: Ο Ντόντσιτς «καθάρισε» με triple double μέσα στο Ντένβερ!
Ο Νίκολα Γιόκιτς έλειπε και ο Λούκα Ντόντσιτς... χόρευε στο Ντένβερ, με τους Λέικερς να παίρνουν το σκαλπ των Νάγκετς. Νίκες για Ράπτορς και Χιτ απέναντι σε Γουόριορς και Κινγκς.
Νάγκετς - Λέικερς 107-115
Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο επτάλεπτο, όπου το 96-96 μετατράπηκε σε 96-108, οι Λέικερς (26-16) βρήκαν την άκρη και πέρασαν από την έδρα των Νάγκετς (29-15) με 107-115.
Με τους Νίκολα Γιόκιτς και Γιόνας Βαλαντσιούνας να παραμένουν στα πιτς, οι 28 πόντοι μαζί με τις 11 ασίστ του Τζαμάλ Μάρεϊ δεν έφταναν. Αφού στην αντίπερα όχθη υπήρχε ο μαγικός Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ σκόραρε 38 πόντους με 3/9 τρίποντα και 12/21 συνολικά εντός παιδιάς, μαζί με 10 τελικές πάσες και 13 ριμπάουντ, για μόλις 3 λάθη. Έχοντας παρτενέρ στο σκοράρισμα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, που ολοκλήρωσε με 19 πόντους, μαζί με 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ αλλά και 6 λάθη, την ώρα που οΜάρκους Σμαρτ ήταν και αυτός διψήφιος με 15.
Γουόριορς - Ράπτορς 127-145
Μία ημέρα μετά το σοκ με τον τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ, οι Γουόριορς (25-20) δεν άντεξαν απέναντι στους Ράπτορς (26-19), που πέρασαν από το Γκόλντεν Στέιτ με το ευρύ 127-145.
Ο Ιμάνουελ Κουίκλι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης τους, αφού μέτρησε μόλις δύο χαμένα σουτ εντός παιδιάς. Ο πρώην γκαρντ των Νικς σκόραρε 40 πόντους με 4/5 δίποντα, 7/8 τρίποντα και 11/11 βολές, μαζί με 10 ασίστ, βάζοντας φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στη νίκη. Στους 16 σταμάτησε ο Στεφ Κάρι με 2/7 από την περίμετρο για τους «πολεμιστές».
Κινγκς - Χιτ 117-130
Οι Χιτ (23-21) ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο Σακραμέντο από την αρχή ως το τέλος, επικρατώντας τελικά των Κινγκς (12-32) με 130-117.
Έξι διψήφιους μέτρησαν οι Χιτ, με απόλυτο μπροστάρη τον Μπαμ Αντεμπάγιο που σκόραρε 25 πόντους με 4/5 τρίποντα μάλιστα, μαζί με 5 ασίστ. Από κοντά και ο Νόρμαν Πάουελ που μέτρησε 4/6 από την περίμετρο, για να κλείσει στους 22, ενώ άλλους 19 προσέθεσε ο Άντριου Γουίγκινς.
Πρώτος σκόρερ για τους Κινγκς ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 23 πόντους, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ακολούθησε με 22, έχοντας 1/6 τρίποντα και 6 λάθη για 7 ασίστ.
