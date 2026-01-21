Ένα κάρφωμα λύγισε τη στεφάνη με αποτέλεσμα η αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Σπερς να ξεκινήσει με 22 λεπτά καθυστέρηση.

Συμβαίνουν και... απρόοπτα καμιά φορά και στο Χιούστον ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά. Η αναμέτρηση των Ρόκετς απέναντι στους Σπερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να κάνει... όργια, άργησε να ξεκινήσει περίπου 22 λεπτά λόγω λυγισμένης στεφάνης.

Συγκεκριμένα, ο Στεφόν Καστλ φαίνεται πως κρεμάστηκε από τη στεφάνη στη διάρκεια της προθέρμανσης και αυτό τη λύγισε προς μία πλευρά, αναγκάζοντας τους ανθρώπους του γηπέδου να αναλάβουν δράση.

Το τζάμπολ καθυστέρησε για 22 λεπτά, με τη στεφάνη τελικά να αντικαθίσταται για να ξεκινήσει η αναμέτρηση.

Οι παίκτες των Σπερς επέστρεψαν στο παρκέ για την προθέρμανσή τους, με το παιχνίδι να διακόπτεται ξανά, περίπου εννέα λεπτά πριν το τέλος. Οι σκάλες τοποθετήθηκαν ξανά, με έναν εργαζόμενο να βγάζει φωτογραφία τη στεφάνη και να τη δείχνει σε αξιωματούχο του γηπέδου, ώστε να συνεχιστεί το ματς.