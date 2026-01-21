NBA: Καθυστέρησε το τζάμπολ στο Ρόκετς - Σπερς επειδή... στράβωσε η στεφάνη
Συμβαίνουν και... απρόοπτα καμιά φορά και στο Χιούστον ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά. Η αναμέτρηση των Ρόκετς απέναντι στους Σπερς, με τον Αλπερέν Σενγκούν να κάνει... όργια, άργησε να ξεκινήσει περίπου 22 λεπτά λόγω λυγισμένης στεφάνης.
Συγκεκριμένα, ο Στεφόν Καστλ φαίνεται πως κρεμάστηκε από τη στεφάνη στη διάρκεια της προθέρμανσης και αυτό τη λύγισε προς μία πλευρά, αναγκάζοντας τους ανθρώπους του γηπέδου να αναλάβουν δράση.
The broadcast points the finger at Stephon Castle for hanging on the rim. Feels like all rims should be able to handle that? https://t.co/9wNLAANERI pic.twitter.com/O9YYI8YfKkJanuary 21, 2026
Το τζάμπολ καθυστέρησε για 22 λεπτά, με τη στεφάνη τελικά να αντικαθίσταται για να ξεκινήσει η αναμέτρηση.
Οι παίκτες των Σπερς επέστρεψαν στο παρκέ για την προθέρμανσή τους, με το παιχνίδι να διακόπτεται ξανά, περίπου εννέα λεπτά πριν το τέλος. Οι σκάλες τοποθετήθηκαν ξανά, με έναν εργαζόμενο να βγάζει φωτογραφία τη στεφάνη και να τη δείχνει σε αξιωματούχο του γηπέδου, ώστε να συνεχιστεί το ματς.
Let's gooooo! Hahah They tried starting the Spurs Rockets game with a bent rim! The rim was like an inch off haha! That was insane! Now they are trying to bend it back into shape! pic.twitter.com/dT5LLybKdC— ⚾️ 𝐵𝒾𝓁𝓁 𝑅𝓊𝓅𝓅 🏁 (@Rupp45) January 21, 2026
