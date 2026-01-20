Σπερς - Τζαζ 123-110: Με show Γουεμπανιάμα (vid)
Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Τζαζ οι Σπερς με 123-110. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος του ματς και έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση φέτος.
Ο Γάλλος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ 18 πόντους με 8 ασίστ πρόσθεσε ο Καστλ για το 30-13 του Σαν Αντόνιο.
Από την πλευρά των Τζαζ ο Κιγιόντε Τζορτζ μέτρησε 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. ενώ 20 πόντους με 9 ριμπάουντ είχε ο Νούρκιτς.
