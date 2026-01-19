Ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισαν στην ψηφοφορία, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε Ανατολή και Δύση, ενώ εκτός από τη βασική πεντάδα έμεινε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, έπειτα από 21 χρόνια.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για το NBA All Star Game 2026, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς να συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος, κατέκτησε την πρωτιά, μαζεύοντας 3.402.967 ενώ ακολούθησε ο «Greak Freak», με 3.218.398.

Οι δύο ευρωπαίοι,... οδηγούσαν καθόλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας σε κάθε γύρο που υπήρχε καταμέτρηση των ψήφων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ύστερα από 21 χρόνια δεν θα βρίσκεται στη βασική πεντάδα του All Star Game.

Ο «βασιλιάς», συγκέντρωσε 1.819.776 ψήφους και έμεινε στην 8η θέση της Δύσης. Θυμίζουμε οι υπόλοιποι που στελεχώνουν τον Γιάννη στην πεντάδα είναι οι Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι, Κέιντ Κάνινχαμ, Τζέιλεν Μπράουν. Όσον αφορά τη Δύση, ξεχώρισαν οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο Στεφ Κάρι, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς κι ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

To All-Star Game 2026 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.



