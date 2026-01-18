Οι Μέμφις Γκρίζλις πήραν την... ευρωπαϊκή τους ρεβάνς από τους Ορλάντο Μάτζικ καθώς στο δεύτερο ματς των «European Games» επικράτησαν στην O2 Arena του Λονδίνου με 126-109.

Στο Παρίσι η ομάδα που χαμογέλασε ήταν οι Ορλάντο Μάτζικ καθώς είχαν επιβληθεί των Μέμφις Γκρίζλις με 118-111.

Στο Λονδίνο ωστόσο η νίκη πήγε σε διαφορετικά χέρια και δη στην ομάδα του Τενεσί η οποία ήταν επιβλητική στο πρώτο ημίχρονο (72-53) βάζοντας και τη βάση για την τελική επικράτηση.

Ο Τζα Μοράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Γκρίζλις καθώς τελείωσε το ματς με «double double» έχοντας 24 πόντους με 4/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 13 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε σχεδόν 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζοκ Λαντέιλ ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε άλλους 21 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές) και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 17 πόντους.

Στον αντίποδα πρώτοι σκόρερ για τους Ορλάντο Μάτζικ ήταν οι Άντονι Μπλακ (19π., 6ασ.), Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ (18π., 4/7τρ., 7ριμπ., 4ασ.) και Πάολο Μπανκέρο (16π., 9ασ., 8ριμπ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 40-23, 72-53, 100-81, 126-109.