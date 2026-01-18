Στο Παρίσι η ομάδα που χαμογέλασε ήταν οι Ορλάντο Μάτζικ καθώς είχαν επιβληθεί των Μέμφις Γκρίζλις με 118-111.
Στο Λονδίνο ωστόσο η νίκη πήγε σε διαφορετικά χέρια και δη στην ομάδα του Τενεσί η οποία ήταν επιβλητική στο πρώτο ημίχρονο (72-53) βάζοντας και τη βάση για την τελική επικράτηση.
Ο Τζα Μοράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Γκρίζλις καθώς τελείωσε το ματς με «double double» έχοντας 24 πόντους με 4/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 13 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε σχεδόν 28 λεπτά συμμετοχής.
Ο Τζοκ Λαντέιλ ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε άλλους 21 πόντους (8/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές) και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ πρόσθεσε άλλους 17 πόντους.
Στον αντίποδα πρώτοι σκόρερ για τους Ορλάντο Μάτζικ ήταν οι Άντονι Μπλακ (19π., 6ασ.), Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ (18π., 4/7τρ., 7ριμπ., 4ασ.) και Πάολο Μπανκέρο (16π., 9ασ., 8ριμπ.)
Τα δωδεκάλεπτα: 40-23, 72-53, 100-81, 126-109.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.