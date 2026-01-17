Ο Άνταμ Σίλβερ άνοιξε τα... χαρτιά του στο Λονδίνο με το βλέμμα στο NBA Europe και αποκάλυψε τον ποδοσφαιρικό σύλλογο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη νέα λίγκα.

Το NBA φαίνεται να βλέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Παρί Σεν Ζερμέν ως μελλοντική ομάδα για τη νέα ευρωπαϊκή του λίγκα, όπως αναφέρει η «L' Equipe», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη σεζόν 2027-2028.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτό κατά τη διάρκεια συζήτησης με ΜΜΕ στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για το παιχνίδι μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις στο πλαίσιο των NBA Games.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει την εμπειρία και τη γνώση να διαχειριστεί έναν σύλλογο μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αν το επιθυμεί», τόνισε ο Σίλβερ, προσθέτοντας ότι το NBA βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον γαλλικό σύλλογο. Οι συζητήσεις μεταξύ του NBA και της Qatar Sports Investments, η οποία ελέγχει την PSG, διαρκούν αρκετούς μήνες και αφορούν τη δημιουργία μόνιμης ομάδας στο πλαίσιο του NBA Europe. Η λίγκα, να υπενθυμίσουμε, θα περιλαμβάνει 12 βασικές ομάδες με συμβόλαιο και 4 ομάδες που θα προκύψουν με τη μορφή πρόκρισης από το Basketball Champions League (BCL) και τα εθνικά τους πρωταθλήματα.

Ο Σίλβερ χαρακτήρισε το εγχείρημα «τολμηρό αλλά εφικτό», με περίπου 18 μήνες να απομένουν μέχρι την υλοποίηση της νέας διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Μαρκ Τέιτουμ, ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA, τόνισε την ελκυστικότητα της αγοράς του Παρισιού: «Είναι μια αγορά που θέλουμε οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε. Η PSG διαθέτει εμπειρία στη δημιουργία ενός ισχυρού brand, στη διαχείριση προώθησης και στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας φήμης, στοιχεία πολύτιμα για το πρότζεκτ μας».

Το μοναδικό ακόμη ανοικτό ζήτημα αφορά το κόστος εισόδου για τη νέα ομάδα. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το NBA ενδέχεται να ζητήσει έως και 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για την παραχώρηση των δικαιωμάτων μίας ομάδας στο NBA Europe. «Η αρχική χρηματοδότηση θα προέλθει από τις συμμετέχουσες ομάδες», τόνισε ο Σίλβερ.

Όσον αφορά την Παρί, τον σύλλογο που επανέφερε την EuroLeague στην γαλλική πρωτεύουσα την περασμένη σεζόν, η ηγεσία του NBA εμφανίζεται θετική αλλά διπλωματική: «Το Παρίσι είναι μια συναρπαστική αγορά. Υπάρχει ενδιαφέρον από υπάρχοντες και νέους παράγοντες του μπάσκετ. Η Παρί έχει κινητοποιήσει τους φιλάθλους και έχει χτίσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, υπεύθυνος του NBA για Ευρώπη και Μέση Ανατολή.